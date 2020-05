YouTube heeft een documentaire van Michael Moore van de website verwijderd nadat de Britse fotograaf Toby Smith een klacht heeft ingediend over inbreuk op zijn intellectueel eigendom, meldt The Guardian dinsdag. Smith is het niet eens met de context waarin zijn opnames zijn gebruikt.

Smith diende zaterdag een klacht in. De fotograaf had ontdekt dat beelden van zijn filmproject over zeldzame mineralen uit Mongolië te zien waren in Planet of the Humans.

De fotograaf wil niet dat zijn werk wordt geassocieerd met iets waar hij het niet mee eens is. Om die reden ging hij niet eerst in gesprek met Moore en diens team, maar stapte Smith direct naar YouTube.

Jeff Gibbs, de regisseur van Planet of the Humans, zegt in gesprek te zijn met YouTube om de documentaire weer online te krijgen. De regisseur noemt het voorval in een verklaring "een schaamteloze poging tot censuur door critici van Planet of the Humans".

Sinds de première in april is Planet of the Humans acht miljoen gestreamd. De documentaire met kritiek op de milieubeweging kan zelf rekenen op op- en aanmerkingen door wetenschappers en milieuactivisten over feitelijke onjuistheden en misleidende beelden.