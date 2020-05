Radio Veronica organiseert op zaterdag 6 juni een reeks concerten in de Ziggo Dome. Kensington, Ilse DeLange, Duncan Laurence, Alain Clark, Danny Vera en Son Mieux treden die dag op voor een selecte groep van dertig luisteraars.

Hoewel er normaal gesproken zo'n zeventienduizend bezoekers naar een concert toe kunnen, organiseert Radio Veronica er nu concerten voor dertig muziekliefhebbers.

De komende week kunnen Radio Veronica-luisteraars toegang winnen tot een van de concerten. Na ieder optreden wisselen de artiesten én bezoekers elkaar af.

Danny Damman, directeur Ziggo Dome is "blij dat we na 1 juni in de gelegenheid worden gesteld om na 1 juni een eerste stap te mogen zetten naar het oude normaal". Daarnaast geeft hij aan dat de concerten volledig volgens RIVM-richtlijnen zullen worden gehouden. "Het mag dan een klein stapje zijn voor een fan en de Ziggo Dome, maar hoe klein dan ook: iedere stap wekt je tot leven."

Niels van Baarlen, radiodirecteur van Veronica zegt: "Muziek is in deze tijd belangrijker dan ooit. Het verbindt en steunt. Op deze manier brengen we, buiten de radio om, artiesten en luisteraars weer samen."

Van maandag 8 tot en met zaterdag 13 juni wordt iedere avond één concert van de 30 Fans Only Concerts uitgezonden op Radio Veronica.