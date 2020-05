Op de Amerikaanse Begraafplaats Margraten in Limburg worden zondag Amerikaanse soldaten die sneuvelden tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Koning Willem-Alexander legt er zondagmiddag een krans. De ceremonie wordt vanaf 14.45 uur live uitgezonden op NPO1, Radio 1 en NOS.nl.

Omdat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd van de Duitsers, zou de herdenking op de begraafplaats dit jaar groots worden aangepakt. Wegens de coronacrisis kon dit echter niet doorgaan. De herdenking wordt dit jaar daarom in besloten kring gehouden.

Naast de koning zijn er zondag nog enkele prominenten aanwezig op de oorlogsbegraafplaats. Zo houdt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra een toespraak. Ook commissaris van de Koning Theo Bovens, minister Ank Bijleveld van Defensie en de burgemeester van Eijsden-Margraten, Dieudonné Akkermans, zijn erbij.

Maandag is het in de Verenigde Staten Memorial Day. Hierbij worden Amerikanen geëerd die zijn omgekomen tijdens hun militaire dienst. Het is de gewoonte dat de herdenking in Margraten op de zondag daarvoor plaatsvindt. In 2005 was toenmalig president George Bush bij de herdenking aanwezig.