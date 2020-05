Nu in de Verenigde Staten bijna honderdduizend mensen zijn overleden aan het coronavirus, heeft The New York Times de hele voorpagina van de zondagkrant gevuld met de namen van slachtoffers uit het hele land.

The New York Times koos voor deze voorpagina om de "omvang en variëteit van de tragedie over te brengen". Op de voorpagina is een lijst met namen en persoonlijke gegevens - afkomstig van overlijdensberichten in de Verenigde Staten - afgedrukt.

De krant kopt met: "Amerikaanse sterfgevallen nabij 100.000, een onmeetbaar verlies", met daaronder: "Het waren niet zomaar namen op een lijst. Zij waren ons." De hele lijst, die in de krant verdergaat, telt bijna duizend namen.

The New York Times dacht al langer na hoe de krant de verwachte grimmige mijlpaal van honderdduizend doden naar buiten moest brengen.

Het tegengaan van gegevensmoeheid

In een artikel voor Times Insider legde assistent grafisch redacteur Simone Landon uit dat deze uitgave van de zondagkrant een manier was om de tragedie te personaliseren, en daarmee 'gegevensmoeheid', die lezers en personeel ontwikkelen door de voortdurende melding van de pandemie, tegen te gaan.

Landon leidde een team van onderzoekers bij het doorzoeken van overlijdensberichten in honderden Amerikaanse kranten waarbij het coronavirus werd vermeld als doodsoorzaak. Vervolgens gebruikte het team de namen en belangrijke persoonlijke gegevens "die het unieke karakter van elk verloren leven verbeeldden" voor op de voorpagina. Een voorbeeld hiervan is: "Alan Lund, 81 , Washington, dirigent met het meest verbazingwekkende oor".

'Een primeur in de moderne tijd'

Tom Bodkin, creatief directeur van The New York Times, liet in Times Insider weten dat het idee van alleen tekst op de voorpagina betrekking had op vroegere krantenontwerpen. In zijn veertig jaar bij The New York Times kon hij zich geen andere voorpagina kon herinneren zonder een afbeelding. "Dit is zeker een primeur in de moderne tijd", zei Bodkin.

Het dodental in de VS ligt momenteel boven de 97.000.