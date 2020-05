Het populaire RTL-programma LEGO Masters trok zaterdag opnieuw veel kijkers. Liefst 1,4 miljoen mensen zagen wie zich kwalificeerden voor de finale, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Zaterdagavond was te zien hoe de vier laatst overgebleven duo's streden om een finaleplek. Uiteindelijk moesten de Belgische David en Giovanni het programma verlaten. Björn en Corneel, Lola en Jan en Martijn en Jos nemen volgende week deel aan de finale.

De comedyspecial Wat een Suikerfeest, waarin Najib Amhali met bekende vrienden het einde van de ramadan viert, trok tegelijkertijd 799.000 kijkers.

Er keken 1.325.000 mensen naar het satirische programma Even tot hier, gepresenteerd door Niels van der Laan en Jeroen Woe. Dat kwam daarmee uit op de derde plek van de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.

All You Need Is Love werd op RTL 4 door bijna 1 miljoen mensen gezien.