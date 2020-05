Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Met deze week in het overzicht door Superguide de romantische komedie Crazy Rich Asians, het derde seizoen van Dynasty en de tweede Afrikaanse Netflix Original Blood & Water.

Films

Crazy Rich Asians

Zin in een avondje zwijmelen? Dan mag je de romantische komedie Crazy Rich Asians zeker niet overslaan. In deze film verlooft de Aziatische-Amerikaanse Rachel zich met Nick Young. Ze weet dan alleen nog niet dat hij uit een ongelooflijk rijke en traditionele Singaporese familie komt. Rachel moet alles op alles zetten om zijn familie te bewijzen dat ze niet uit is op zijn geld en/of macht. Haar norse en kille schoonmoeder is alleen niet zo makkelijk te overtuigen.

144 Bekijk hier de trailer van Crazy Rich Asians

Killerman

Meer zin in een actiefilm? Dan is Killerman misschien wel iets voor jou. Wanneer Moe (Liam Hemsworth) - een witwasser uit New York City - wakker wordt zonder geheugen, is hij van één ding zeker: hij zit in diep in de problemen. Hij heeft namelijk miljoenen gestolen constanten en drugs op zak en daarom is het niet verwonderlijk dat een groep van corrupte agenten hem met geweld achtervolgen. Het enige wat hij nog kan doen, is rennen voor zijn leven en hopen dat hij op tijd antwoorden krijgt die zijn leven kunnen redden.

The Lovebirds

De film beloofde één van de hoogtepunten van mei te worden. In deze misdaadkomedie raakt een jong stel betrokken bij een dodelijk ongeluk. De vraag is alleen of hun prille relatie de nacht zal overleven.

Bad Neighbours

Mac (Seth Rogen) en Kelly (Rose Byrne) denken het goed voor elkaar te hebben: ze wonen fijn, zijn gelukkig getrouwd en sinds kort ouders van een lieve baby. Alleen wordt die rust bruut verstoord wanneer een dispuut van 50 studenten - onder leiding van Teddy (Zac Efron) - naast het jonge stel komt te wonen. En die laatste kunnen de heftige feesten met veel drank, drugs, seks en lawaai absoluut niet waarderen.

King Kong

King Kong (2005) neemt de kijker mee terug naar de jaren dertig van de vorige eeuw, waarin een groep filmmakers afreist naar een legendarisch eiland. Eenmaal op plaats van bestemming komen ze erachter dat het eiland wordt bevolkt door mysterieuze inboorlingen en vele gigantische beesten. Geen probleem, totdat een van de hoofdrolspelers gevangen wordt genomen door de acht meter lange gorilla King Kong.

117 Bekijk hier de trailer van King Kong uit 2005

Series

Dynasty seizoen drie

In deze derde reeks van de dramaserie krijgt Fallon in 22 afleveringen weer met een hoop drama te maken en dat heeft vooral met haar bloedeigen broer (die tevens haar aartsvijand lijkt te zijn geworden) te maken. Hoe zal deze familieruzie aflopen? Hopelijk niet zo bizar als de wendingen in de vorige seizoenen.

Oude intriges herleven met remake van soapserie Dynasty

Sweet Magnolias

Goede vriendinnen Maddie, Helen en Dana Sue proberen een balans te vinden in relaties, familie en carrière in het zuidelijke stadje Serenity. Het is de vraag of ze daarin weten te slagen.

Control Z

De Mexicaanse serie Control Z gaat over een hacker, die om wat voor reden dan ook, geheimen van studenten begint te lekken. Sofia wil koste wat het kost voorkomen dat er nog meer geheimen uitlekken en start dan ook de ultieme zoektocht naar de dader.

Blood & Water

Deze tweede Afrikaanse Original vertelt het verhaal van de zestienjarige studente Puleng Khumalo. Tijdens haar eerste dagen op een Zuid-Afrikaanse privéschool komt ze in aanraking met influencer Fikile Bhele. Hoewel ze als water en vuur (of dus als bloed en water) zijn, beleven ze samen de spannendste en wildste avonturen.

115 Blood & Water - Trailer

