Larry King heeft een meerjarig contract getekend om de podcastserie The Millionth Question te maken, meldt Variety vrijdag. Voor een bedrag van vijf miljoen dollar (ongeveer 4,5 miljoen euro) gaat de presentator in eerste instantie elf afleveringen opnemen en daarin beroemdheden interviewen.

The Millionth Question staat op de rol om halverwege juni van start te gaan. De titel van de eerste podcast van King is een verwijzing naar de schatting van de presentator dat hij tijdens zijn ruim zestig jaar durende carrière meer dan 60.000 interviews heeft afgenomen.

Volgens King wordt Mariah Carey een van de personen die hij in de reeks gaat interviewen maar een woordvoerder van de zangeres weerspreekt dat ze is vastgelegd. Sterbasketballer Michael Jordan en de Amerikaanse president Donald Trump zouden ook op het wensenlijstje van de 86-jarige radio- en televisiepresentator staan.

King presenteerde, na zijn eerste schreden in de mediawereld in 1957, van 1985 tot 2010 Larry King Live op de kabelnieuwszender CNN. De presentator, die in 2019 een beroerte kreeg, werd daarin bekend om zijn gewoonte om zich niet voor te bereiden op en geen kritische vragen te stellen aan de beroemdheden die bij hem een podium kregen.