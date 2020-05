KRO-NCRV start vrijdagavond met een nieuwe politieserie. Manhunt, over de moord op studente Amélie Delagrange, bleek vorig jaar in Engeland al een grote hit te zijn.

Op 19 augustus 2004 wordt de Franse studente Amélie Delagrange zwaargewond op een grasveld in Londen gevonden. Dezelfde nacht sterft ze in het ziekenhuis. Een geruchtmakende moordzaak in Engeland, want een duidelijk motief of een dader is er niet.

Manhunt concentreert zich op het harde politiewerk dat er nodig was om de moordenaar te vinden. Hoofdpersoon is rechercheur Colin Sutton (Martin Clunes), die alle middelen in moet zetten om de waarheid te achterhalen. Via een gestolen telefoon komt het onderzoek in een stroomversnelling terecht.

60 Bekijk hier de trailer van Manhunt

De miniserie is gebaseerd op een beruchte reeks moorden in Engeland tussen 2002 en 2004, waar Sutton eerder zelf een boek over schreef. De drie afleveringen trokken in eigen land gemiddeld negen miljoen kijkers per keer. De makers zijn inmiddels bezig met een tweede seizoen.

Manhunt is vanaf vrijdag wekelijks te zien om 22.30 uur op NPO2.

