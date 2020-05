Nick, Simon & Kees: Homeward Bound, het programma waarin zangers Nick en Simon zich met Kees Tol in het leven van muzikale helden Simon & Garfunkel storten, heeft donderdag volgens Stichting KijkOnderzoek met de eerste aflevering 976.000 televisiekijkers getrokken. Het muziekprogramma belandde hiermee op de vierde plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's

Het best bekeken televisieprogramma van donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Relatieprogramma DNA Onbekend, met 1.219.000 televisiekijkers, en de talkshow Op1 (1.028.000 kijkers) maken de top drie compleet.

Het Journaal Laat van de NPO belandde met 938.000 televisiekijkers op de vijfde plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's van donderdag. De week ervoor eindigde het nieuwsprogramma met 731.000 kijkers op de dertiende plek.

Waar op donderdag 14 mei voor een top 25-notering in de lijst met best bekeken televisieprogramma's 532.000 kijkers nodig waren, zijn een week later 258.000 televisiekijkers voldoende. Met dat aantal sluit de slotaflevering van de zesdelige documentaireserie 100 dagen voor de klas de lijst af.