Het praatprogramma Op1 gaat in de zomer terug van zeven naar vijf uitzendingen per week, meldt RTL Boulevard donderdag. Volgens bronnen wordt de VPRO op vrijdag toegevoegd als deelnemende omroep, waardoor BNNVARA twee van haar drie wekelijkse uitzendingen verliest.

Door het terugbrengen van het aantal wekelijkse uitzendingen zou Fidan Ekiz haar functie als presentator van de zondagaflevering verliezen. Haar duopresentator Jeroen Pauw gaf op 14 mei aan de talkshow op 28 juni voor het laatst te presenteren.

De uitzendingen van Op1 zullen een lengte van 55 minuten krijgen. Voor de vrijdaguitzending van de VPRO worden volgens bronnen Nadia Moussaid en Thomas Erdbrink genoemd als presentatoren van het programma dat op 6 januari de eerste uitzending had.

Om het aantal wekelijkse uitzendingen te laten uitkomen op vijf en de VPRO een plek te geven zou BNNVARA een tweede presentatieduo de wacht moeten aanzeggen. Het is niet bekend of het zou gaan om Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra of om Sophie Hilbrand en Hugo Logtenberg.