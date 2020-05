The Bold and the Beautiful wordt nog tot zeker 2022 geproduceerd, zo heeft de Amerikaanse televisiezender CBS woensdag aangekondigd.

Daarmee kan de Amerikaanse soapserie aan het einde van het huidige contract de 35 jaar volmaken. De eerste aflevering van de The Bold and the Beautiful werd in maart 1987 vertoond.

"Voor drie decennia is The Bold and the Beautiful een hoeksteen van de programmering van CBS", aldus Amy Reisenbach, vicepresident van CBS. "We zijn verheugd dat we de fans dagelijks een inkijkje kunnen blijven geven in de romances en rivaliteit tussen de families Forrester, Logan en Spencer."

De serie is nog altijd populair in de Verenigde Staten. Een aflevering trekt volgens CBS gemiddeld 3,2 miljoen kijkers. Het is daarmee de best bekeken serie aller tijden in de Verenigde Staten. RTL heeft de Nederlandse rechten van de serie in handen.