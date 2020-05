Voor het nieuwe televisieprogramma Nick, Simon & Kees: Homeward Bound storten zangers Nick en Simon zich in het leven van muzikale helden Simon & Garfunkel. Hiervoor reisden ze samen met Kees Tol af naar New York, de stad waar de carrière van het wereldberoemde duo begon. Met als doel het verhaal te vertellen achter de muzikanten en de hoop om de twee ontmoeten.

Of dat ook gelukt is, dat laten Nick Schilder en Simon Keizer in het midden. "Je mag me alles vragen, maar dit moeten de kijkers zelf gaan zien", zegt Keizer lachend.

Hoewel Nick en Simon meerdere televisieseries in het buitenland hebben gemaakt, vonden ze het dit keer extra speciaal. "Het was absoluut een droomproject", vertelt Schilder aan NU.nl. "Simon & Garfunkel (Paul Simon en Art Garfunkel, red.) zijn een rode draad geweest door onze carrière. Een van de eerste keren dat Simon en ik samen zongen, was toen het nummer Cecilia gedraaid werd in de kroeg." Volgens Keizer is de muziek "prachtig studiemateriaal". "Zij zijn onze grootste inspiratiebron geweest."

Niet alleen op muzikaal gebied hebben Nick en Simon veel gehad aan de muziek. "Toen ik na de nieuwjaarsbrand (Nieuwjaarsdag van 2001 in Volendam, red.) op de intensive care lag, was het enige dat op die kamer stond een platenspeler met hun concert in Central Park. Dat draaide ik dag en nacht; het heeft mij door die tijd heen gesleept. Toen ontdekte ik wat muziek kan betekenen", zegt Schilder.

'Nooit je helden ontmoeten'

Simon & Garfunkel zijn op een nogal vervelende manier uit elkaar gegaan. Trekken Nick en Simon daar lering uit? Keizer: "Het is meer een bevestiging van iets dat we al wisten. Simon & Garfunkel hadden een totaal scheve verhouding. Waar Paul Simon meer te zeggen had over muziek, wilde Art Garfunkel dat op showgebied compenseren. Op een gegeven moment sloeg dat door naar het kinderachtige. Als je je gezonde verstand gebruikt, dan vermijd je dat al."

De zangers hadden in New York de gelegenheid zich in de wereld van Simon & Garfunkel onder te dompelen. Zo ontdekten ze de buurt waar het duo opgroeide, traden ze op in de aula van de middelbare school waar Simon & Garfunkel speelden en bezochten ze het huis waar Garfunkel gewoond heeft.

"We kwamen voor ons gevoel steeds dichter bij Simon & Garfunkel, dat was spannend", vertelt Schilder. "Ze zeggen altijd: ontmoet nooit je helden. Voor de documentaire was het bijna een must, maar voor onszelf zou het misschien wel de magie weghalen. Wat als ze in het echt heel erg tegenvallen? Dat is een spanning die door alle afleveringen loopt."

'Wij konden letterlijk in hun voetsporen treden'

Dat Nick en Simon zelf muzikanten zijn, hielp hen bij het maken van Nick, Simon & Kees: Homeward Bound, aldus Schilder. "Wij hadden de gitaar mee en konden zomaar ergens op een podium springen. Waar een andere documentairemaker het meer beschouwend zal verslaan, konden wij letterlijk in hun voetsporen treden."

Het duo heeft de documentaire samen met Tol - die regisseur en cameraman was - zelf geproduceerd. "Het was fijn om dit samen te doen. We zijn goed op elkaar ingespeeld en Kees kan dingen op een mooie manier in beeld brengen. Bovendien konden we nu ook het proces van het maken van de docu laten zien, daardoor is het allemaal wat losser geworden", zegt Keizer.

De zangers zijn blij dat ze de muziek die zoveel voor hen betekent op deze manier onder de aandacht kunnen brengen. Keizer: "Als het gaat over muziek uit de jaren zestig en zeventig, gaat het altijd over Elvis, The Beatles en The Rolling Stones. Simon & Garfunkel worden niet zo vaak genoemd, terwijl zij in hun tijd misschien wel groter waren. Muzikaal gezien waren zij heel vooruitstrevend. Ik zou het jammer vinden als dat in de vergetelheid raakt."

Nick, Simon & Kees: Homeward Bound is vanaf donderdag 21 mei om 21.20 uur te zien op NPO1.