Matthijs van Nieuwkerk heeft woensdag de Ere Zilveren Nipkowschijf gekregen voor het presenteren van De Wereld Draait Door. Dat meldt jurylid Ron Vergouwen woensdag op Twitter.

De Ere Zilveren Nipkowschijf is onderdeel van de Zilveren Nipkowschijf, een prijs vanuit de pers voor het beste televisieprogramma of programmamaker van het afgelopen jaar.

Tevens werden woensdag de genomineerden voor de Zilveren Nipkowschijf bekendgemaakt. Zo is de serie Oogappels van BNN-VARA genomineerd, samen met Brieven aan Andalusië van de VPRO en Frontberichten. In deze laatste serie deden mensen verslag van hun werk in de coronacrisis.

Ook was er een eervolle vermelding weggelegd voor het programma 100 dagen voor de Klas, van Nicolaas Veul en Tim den Besten.