De podcast The Joe Rogan Experience is door een deal met Spotify alleen nog op dat streamingplatform te beluisteren. Spotify belooft dat de podcast voor alle gebruikers gratis te beluisteren blijft.

De exclusieve overeenkomst is voor meerdere jaren getekend en gaat per 1 september in. Spotify schrijft in een persbericht dat Rogan en zijn team de volledige creatieve vrijheid over de podcast behouden en dat Spotify het enige platform wordt dat de podcast verspreidt.

Momenteel is The Joe Rogan Experience op vele platformen te vinden, maar niet op Spotify. Op 1 september wordt de podcast daar uitgebracht en vanaf 2021 is Spotify de enige streamingdienst waarop Rogan op te horen is.

Rogan begon in 2009 met The Joe Rogan Experience. Zijn podcast groeide uit tot een van de meest beluisterde. De stand-upcomedian bespreekt in de podcasts uiteenlopende onderwerpen met diverse gasten uit onder meer de entertainmentwereld, sportwereld en medische wereld.