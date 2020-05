Ruim 5,7 miljoen mensen hebben dinsdagavond via NPO, SBS en RTL naar de persconferentie van premier Mark Rutte gekeken. Hoewel dat ruim genoeg is om het best bekeken programma van de dinsdag te zijn, keken er ruim een miljoen mensen minder dan naar de bekendmakingen van begin mei.

De persconferentie werd door NPO1 (bijna 4,2 miljoen kijkers), RTL 4 (ruim 1,3 miljoen kijkers) en SBS6 (275.000 kijkers) uitgezonden. De kijkcijfers zijn hoog, maar lijken het hoogtepunt voorbij. Eind april keken nog 7,8 miljoen mensen via de zenders naar bekendmakingen door Rutte.

De premier bevestigde onder andere dat de horeca vanaf 1 juni 12.00 uur de deuren weer mag openen. Basisscholen gaan vanaf 8 juni naar verwachting weer volledig open en concertzalen, musea en theaters mogen dertig gasten ontvangen.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) maakte bekend dat er wordt gewerkt aan een dashboard waarin de coronacijfers in de gaten zullen worden gehouden.

De talkshow van Margriet van der Linden profiteerde flink van de persconferentie. Aansluitend keken 1,98 miljoen mensen naar M. Dat is geen record voor het programma, maar er keken wel meer mensen naar dan gemiddeld.

