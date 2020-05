De NTR werkt aan een documentaire over het leven en werk van cabaretier Jochem Myjer, bevestigt een woordvoerder van de omroep woensdag aan NU.nl. De documentaire met de titel Jochem Myjer - Nog eentje dan wordt eind september op televisie uitgezonden.

De NTR zendt Jochem Myjer - Nog eentje dan uit in het culturele documentaireprogramma Het Uur van de Wolf. De omroep wilde verder niets kwijt over de aanleiding voor of de inhoud van de documentaire.

Regisseur Suzanne Raes volgde Myjer in 2019 ruim een half jaar. De cabaretier stond toen in het theater met de voorstelling Adem in, adem uit.

Myjer is naast cabaretier ook auteur van de kinderboekenserie De Gorgels. In april werd bekend dat er een film komt die is gebaseerd op de boeken over de wezentjes die slapende kinderen beschermen.