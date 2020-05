Lily Cornell Silver, de dochter van Soundgarden-zanger Chris Cornell begint een podcast over mentale gezondheid. Dat maakte ze maandag bekend op haar Instagramaccount. Het was toen precies drie jaar geleden dat de zanger op 52-jarige leeftijd zelfmoord pleegde.

"Ik wil vandaag van de gelegenheid gebruik maken om aan te kondigen dat ik een serie interviews over mentale gezondheid lanceer op Instagram: Mind Wide Open." schrijft Cornell Silver.

Ze doet dit met haar vader in haar achterhoofd. "We spraken vaak over onze ervaringen met angst en depressie, en geestelijke gezondheid was iets waar hij zijn hele leven mee worstelde. Door hem leerde ik hoe belangrijk het is om iemand te hebben die je duisternis begrijpt, je ervaringen valideert en je troost geeft."

'Bewust geworden van het stigma rond psychische problemen'

"Het verlies van mijn vader brak mijn hart, en het verdriet en het trauma dat daarop volgde gaat gepaard met zijn strijd. Door mijn ervaringen ben ik me meer bewust geworden van het stigma rond het bespreken van psychische problemen en problemen die verband houden met verdriet."

Haar doel is om de discussie over geestelijke gezondheid helpen normaliseren. "Meer dan ooit worstelen mensen met mentale gezondheid en met het collectieve trauma, stress, verlies en verdriet veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. Ik wil mijn platform gebruiken om te doen wat ik kan om verandering rond het stigma te creëren", aldus Cornell Silver.

Cornell Silver zal professionals in de geestelijke gezondheidszorg te gast hebben in haar podcast, maar ze spreekt ook met bekende mensen, leeftijdsgenoten en anderen die hun verhalen en worstelingen willen delen.

Zanger overleed in 2017 op 52-jarige leeftijd

De zanger, die in 2017 op 52-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte, werd in de jaren negentig wereldberoemd met de band Soundgarden en richtte de 'supergroep' Temple of the Dog op, waarin muzikanten uit onder meer Soundgarden en Pearl Jam speelden. Later speelde hij ook in de band Audioslave.

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.