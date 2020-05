Anita Witzier presenteert vanaf 18 juli zes weken lang het zaterdagavondprogramma TV-Toppers. Hierin duikt ze samen met twee bekende televisiepersoonlijkheden aan de hand van fragmenten in de zeventigjarige televisiegeschiedenis van de publieke omroep.

"We hebben een fantastisch rijk televisiearchief in Nederland. Er is ongelofelijk veel en divers geproduceerd. In TV-Toppers zie je niet alleen welke verandering programma's hebben doorgemaakt, maar ook hoe onze maatschappij veranderd is", vertelt Witzier aan NU.nl.

"Vroeger werd er gerookt op tv. Daar zou je nu bij wijze van spreken een nekschot voor krijgen. Bloot op tv? Daar deed men niet zo moeilijk over. Of dieren in de studio: een caviarace in een spelshow? Je wordt nu opgehangen door stichting Wakker Dier. En terecht, dat kan ook niet meer. Maar er is dus veel veranderd op maatschappelijk gebied, wat terug is te zien in de televisiefragmenten."

'Al dat YouTube-gedoe is maar vermoeiend'

Elke week brengen twee gasten fragmenten mee waar zij een mooi verhaal bij hebben. "Dat is iedere keer een ander duo. Die gasten hebben televisiegeschiedenis geschreven, zijn daar nog volop mee bezig of zijn veelbelovend." Bij de samenstelling van de duo's wordt geselecteerd op een vergelijkbare achtergrond, maar ook ten minste twintig jaar leeftijdsverschil tussen de gasten.

Zo zijn bijvoorbeeld Irene Moors en Daan Boom samen te gast. "Irene Moors is begonnen bij Telekids en heeft daarna honderden andere dingen gedaan, waaronder typetjes, meer de humorkant. Zij heeft al een enorme carrière. Daan Boom, bekend van Streetlab, maakt ook kindertelevisie en is komiek."



Het generatieverschil is belangrijk voor de diversiteit van het programma: "Als mijn zoon en dochter iets van vroeger zien, denken ze echt: serieus, mam, ging dat zo? En toen was je leven ook leuk? Terwijl ik hetzelfde heb met al dat YouTube-gedoe. Dan denk ik: godsamme, wat vermoeiend. Al die prikkels, al die informatie, ik wil het allemaal niet zien. Maar die verschillen zorgen er juist voor dat het programma leuk is voor een groter publiek."

Naast de gasten is er een vast panel, bestaande uit mensen met een eigen kijk op de fragmenten. "Zij vertegenwoordigen de kijkers. We hopen ook dat kijkers zelf fragmenten met een verhaal insturen. Dat mag van heel serieus tot heel banaal."

De uitvaart van prinses Diana

Witzier vindt het moeilijk te bedenken welke fragmenten ze zelf zou aanleveren als ze in TV-Toppers te gast zou zijn. "Sommige mensen weten zoiets meteen, maar dat heb ik niet. We hebben het op de redactie gedaan om te kijken of het werkt. Toen koos ik onder andere voor de chocoladeproef, ik geloof uit de Duitse Wedden dat...? Briljant. Iemand die geblinddoekt verschillende soorten chocolade krijgt voorgeschoteld en dan niet alleen proeft of het melk of puur is, maar ook welk merk en hoeveel procent cacao erin zit."

Een ander televisiemoment dat Witzier altijd is bijgebleven, is de uitvaart van prinses Diana in 1997. "Met die jongetjes, Harry en William, die achter die kist lopen. Ik was twee weken daarvoor bevallen van mijn jongste en zat nog in mijn kraamtranen. Ik dacht die moeten eruit. Ik heb de hele dag op de bank gezeten en de hele uitvaart van a tot z gevolgd met mijn dochter aan de borst. Dat zal ik echt nooit vergeten."

TV-Toppers is van 2004 tot en met 2007 eerder uitgezonden met Jos Brink als presentator. Het programma is vanaf zaterdag 18 juli wekelijks om 20.30 uur te zien op NPO1.