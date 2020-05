Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag verzocht een deel van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Keith Bakker uit te stellen om verder psychologisch onderzoek te laten uitvoeren. De officier van justitie gaat ervan uit dat de kans op recidive groot is en Bakker behandeling nodig heeft.

De officier vraagt de rechtbank om Bakker op te laten nemen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het OM wil dan de rapportage afwachten en daarna de strafeis uitspreken.

Bakker wordt verdacht van seksueel misbruik van een destijds minderjarig meisje. Ook zou hij een minderjarig meisje en vier mannen hebben behandeld, terwijl hij in 2012 een beroepsverbod van tien jaar opgelegd had gekregen.

Hij kreeg destijds een verbod en daarnaast een celstraf van vijf jaar opgelegd, omdat hij schuldig was bevonden aan het seksueel misbruik van vier minderjarige meisjes en drie vrouwen. Alle slachtoffers werden door Bakker behandeld vanwege een verslaving.

Bakker zou onvoldoende hebben meegewerkt

Volgen het OM heeft Bakker onvoldoende meegewerkt aan psychologische onderzoeken naar zijn persoon. Ook is er geen referentenonderzoek uitgevoerd. Voor zo'n onderzoek worden mensen uit de omgeving van een verdachte ondervraagd.

"Daarom is er nu geen stoornis vastgesteld, maar wordt deze ook niet uitgesloten", aldus de officier. "En dan kan ik alleen maar een kale celstraf vragen. Met alle gevolgen van dien als meneer wordt veroordeeld en zonder behandeling de deur uitloopt."

Bakkers advocaat Patrick van der Meij zegt in een reactie dat er een tendens is om een stoornis te moeten en zullen vinden. Als de rechtbank het aanhoudingsverzoek toewijst, dan moet opname in het PBC volgens hem worden afgewezen. Het referentenonderzoek kan ook buiten het PBC om worden uitgevoerd, stelt Van der Meij.

Bakker zou het meisje hebben gemanipuleerd

Het misbruik waar het in deze zaak om draait, zou tussen mei 2016 en augustus 2018 hebben plaatsgevonden. Bakker zou het meisje hebben benaderd toen zij een eetstoornis had en haar steeds afhankelijker van hem hebben gemaakt.

De officier somde woensdag op dat Bakker steeds meer fysiek contact met het meisje zocht, haar bij hem thuis uitnodigde en haar heeft gemanipuleerd. Zo zou hij het slachtoffer hebben verteld dat haar ouders niet van haar hielden en een mentale stoornis hadden. Daarnaast zou hij haar financieel van hem afhankelijk hebben gemaakt door woonruimte voor haar te regelen.

Volgens Bakker was er sprake van een liefdesrelatie en hadden ze met wederzijds goedvinden seks. Aan het begin van de strafzaak noemde hij het een "heksenjacht".

Bakker zegt toestemming te hebben gehad

Voor de behandeling van de mannen zegt hij toestemming te hebben gekregen van de reclassering. Het ging namelijk om groepssessies, die hij naar eigen zeggen mocht leiden. Het geld dat Bakker daarvoor kreeg, kon hij gebruiken om zijn slachtoffers smartengeld te betalen.

Bakker werd bekend met tv-programma's als Family Matters, waarin hij gezinnen met probleemkinderen bijstond.