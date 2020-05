Radiostation Qmusic is voor het eerst sinds zijn oprichting in 2005 marktleider in de doelgroep 20 tot 49 jaar. Commercieel gezien is die leeftijdscategorie de belangrijkste doelgroep.

Qmusic behaalde in de maanden maart en april van dit jaar een marktaandeel van 16,4 procent. Directe concurrent Radio 538 volgt met een aandeel van 15,3 procent.

"Ik ben ontzettend trots dat we onszelf marktleider mogen noemen", laat programmadirecteur Dave Minneboo in een persbericht weten.

"We hebben er de afgelopen tijd hard naartoe gewerkt met een sterke programmering en met acties die dicht staan bij wie we zijn", aldus Minneboo. "De luisteraar staat bij alles wat we doen centraal, al sinds de oprichting in 2005. Dat we nu marktleider zijn, zet die filosofie kracht bij met de beste resultaten die we ons kunnen wensen."

In de top drie van de algemene luistercijfers staan Qmusic en Radio 538 echter op een gedeelde derde plek met 9,7 procent marktaandeel. Radio 10 (10,8 procent) en NPO Radio 2 (13,4 procent) staan respectievelijk op de tweede en eerste plek.