Dertigers, de Nederlandse serie over acht vrienden van in de dertig, heeft maandag volgens Stichting KijkOnderzoek met de eerste aflevering 419.000 kijkers getrokken. Daarmee eindigde het programma op de 25e plek in de lijst van best bekeken televisieprogramma's.

Dertigers is gebaseerd op de gelijknamige Vlaamse serie. Jelle de Jong, bekend van zijn rol in de musical Soldaat van Oranje, speelt een van de hoofdrollen.

Het best bekeken televisieprogramma van maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Realityprogramma Chateau Meiland, met 1.420.000 kijkers en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.255.000 kijkers) maken de top drie compleet.

Het bakprogramma Rudolph's Bakery behaalde op 24Kitchen met de eerste aflevering ongeveer 23.000 kijkers. Met dit programma keerde kok en patissier Rudolph van Veen na een afwezigheid van vijf jaar terug op televisie.