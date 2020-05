RTL 7 gaat vanaf zaterdag wekelijks een live sportquiz uitzenden, meldt RTL maandag. In De RTL Sportquiz strijden twee bekende Nederlanders en/of (oud)-sporters om de winst, onder leiding van presentator Simon Zijlemans. In de eerste aflevering gaat het tussen Peter Heerschop en Viggo Waas.

De aanleiding voor de quiz zijn "de weken zonder sport", waardoor duidelijk werd hoe erg sport gemist kan worden. Met het programma wil RTL "(Oud)-sporters, bekende Nederlanders en de kijkers thuis het vuur aan de schenen leggen en middels verschillende vragen de sportkennis testen en mooie herinneringen ophalen".



Volgens RTL biedt de quiz voor ieder wat wils: "In verschillende rondes en een finaleronde komen alle facetten van de sportwereld langs. Van bijvoorbeeld vragen over de Olympische Spelen en sportfilms tot blunders en gedrag van sporters in hun privéleven."

In totaal zijn er tien rubrieken waarvan er elke week verschillende worden gespeeld. Zo komen elke aflevering wisselende rubrieken, anekdotes en herinneringen voorbij. De finaleronde is elke week wel hetzelfde: "In deze 'jaartallenronde' wordt veel gevraagd van het sportgeheugen van de studiogasten en de kijkers."

De gasten in de studio zijn niet de enigen die hun sportkennis kunnen testen. Sportliefhebbers thuis kunnen online meespelen.

De RTL Sportquiz wordt vanaf zaterdag 23 mei wekelijks om 19.00 uur uitgezonden bij RTL 7.