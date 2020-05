Sander Lantinga zoekt in zijn nieuwe televisieprogramma Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's naar antwoorden over de dynamiek van tweetallen en dacht daarbij ook na over zijn eigen samenwerking met Coen Swijnenberg. In gesprek met NU.nl vertelt hij soms te veel naar zijn radiocollega toe te groeien.

"Een bepaalde rolverdeling binnen een duo is altijd belangrijk", vindt Lantinga. "Coen en ik hebben de neiging om naar elkaar toe te groeien en soms te toegeeflijk te worden. Die rolverdeling moet je juist wel een beetje in ere houden. Aan een clown en een acrobaat heb je meer dan aan twee acrobaten."

In het vierdelige programma Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's gaat Lantinga in gesprek met bekende duo's als Carlo Boszhard en Irene Moors en Veldhuis en Kemper, steekt hij met verschillende bekende Nederlanders de handen uit de mouwen als Klusjesmannen (het programma dat hij eerder presenteerde met Rámon Verkoeijen) en bespreekt hij zijn band met Swijnenberg met een relatietherapeut.

"Het idee voor het programma komt uit de koker van huize Lantinga", aldus de radio-dj. "Mijn vrouw heeft er ook over meegedacht. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door de dynamiek van duo's. Het voelt veilig en goed als duo, maar het kan je tegelijkertijd beperken. Je bent nooit een meerderheid en net als in een huwelijk erg afhankelijk van elkaar. Wanneer ben je dominant en wanneer juist niet? Ik wilde zien hoe dit met andere duo's zit."

'Als je het altijd eens bent, is de gespreksstof zo op'

Lantinga zag in gesprek met Nick & Simon en Charly Lownoise en Mental Theo veel parallellen met zijn eigen situatie met Swijnenberg. "Ze zijn vrienden, maar staan heel ook heel anders in het leven en pakken dingen anders aan. Zo is dat bij Coen en mij ook. Op een of andere manier komt het mooi samen zodra de camera aangaat of je de microfoon openschuift."

De radio-dj denkt dan ook dat het minder interessante radio zou opleveren als Swijnenberg en hij meer op elkaar zouden lijken. "Als je het altijd maar met elkaar eens bent is de gespreksstof ook snel op. Een beetje wrijving, in de goede zin van het woord, maakt het voor de kijker of luisteraar ook spannender. Kijk naar Bert en Ernie. Zijn zijn een van de meest iconische duo's en zijn elkaars tegenpolen op elk gebied, zelfs de vormen van hun hoofden".

"Coen is met radio groot geworden en is vanaf zijn twaalfde het klassieke traject in gegaan: van lokaal naar regionaal en uiteindelijk landelijk. Hij kent alle radiowetten binnenstebuiten. Hij ademt radio."

'Voor de eerste uitzending trok ik een biertje open'

"Ik kwam van muziektelevisiezender MTV en wist niets over radiowetten toen we samen werden gezet. Voor de eerste uitzending stak ik een peuk op en trok een biertje open en Coen deed dat allemaal niet. Toch vloog de tijd voorbij en vonden elkaar al snel op bepaalde vlakken. Los maakten we best aardige programma's, maar samen was het echt een plus een is drie."

Lantinga is ervan overtuigd dat het binnen een samenwerking belangrijk is om 'de kracht van het individu' niet te vergeten. "Coen en ik doen allebei onze eigen dingen ernaast en zolang we geen steken laten vallen op de radio, gaat dat prima. Als hij morgen zegt dat hij een zeilboot gaat kopen en naar de Malediven gaat, dan lach ik hem eerst even uit, maar dan wens ik hem veel plezier. Je moet niet iemand tegen zijn zin in een duo vasthouden. Als je het doet om een ander tevreden te houden, is de ambitie op."

Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's is vanaf maandag 25 mei wekelijks om 20.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO3.