Na vijf jaar keert Rudolph van Veen (53) weer terug op 24Kitchen met Rudolph's Bakery, waarin hij dagelijks twee bakrecepten met de kijkers deelt. De patissier en kok vertelt in gesprek met NU.nl dat hij tijdens zijn afwezigheid op de zender vaak de vraag kreeg 'waar hij was gebleven'.

"Ik werd nog dagelijks op het programma aangesproken", vertelt Van Veen. "Bijvoorbeeld mensen die wilden vertellen dat ze een bepaald recept hadden gemaakt."

De meesterpatissier en -kok antwoordde dan vaak dat de mensen alsnog recepten konden bekijken op Food First Network, het onlineplatform van Van Veen waarop hij recepten deelt die bijdragen aan een gezond voedingspatroon.

"Maar ik begrijp goed dat mensen daar sneller naartoe gaan als ze een specifiek recept nodig hebben of een dieet volgen", vertelt Van Veen.

"Het is toch anders dan Rudolph's Bakery, dat mensen aanzetten omdat het gemoedelijk en gezellig is. Waar ik geen enkel probleem mee heb: ik vind het helemaal niet erg om een gezelligheidsbehangetje te zijn."

Baksels worden uitgedeeld

Door zijn eigen gezondheidsplatform heeft Van Veen veel meer geleerd over andere manieren van voeding en gezondheidsbewuster leven. Daarom laat hij ook meer voedzame varianten van baksels aan bod komen in de nieuwe reeks.

"Niet dat ik mezelf nu zie als medisch expert, maar een thema als glutenintolerantie liet ik voorheen liggen omdat ik bang was mensen te vervelen die daar geen last van hebben. Inmiddels is de maatschappij veel meer divers en daarom wil ik meer veelzijdige recepten aanbieden, zonder hierbij door te slaan."

Voorlopig worden er veertig nieuwe afleveringen gemaakt, waarin in elke aflevering twee recepten worden gemaakt. Wat wordt er eigenlijk met al die lekkere baksels gedaan?

"We maken acht taarten en baksels per dag, dus we delen het uit. Van tevoren neem ik me voor wat ik het liefst wil eten en daar geniet ik dan later op de dag van, met een lekkere kop koffie erbij. Ik wil natuurlijk geen 120 kilo worden en heb inmiddels veel meegekregen over hoe ik gezond kan leven, dus ik probeer hier wel op te letten."

'Kan bij uitstek in deze tijd worden gemaakt'

Het programma wordt opgenomen in coronatijden, maar dit leverde geen problemen op. Integendeel, legt Van Veen uit. "Het is bij uitstek een programma dat in deze tijd kan worden gemaakt. Omdat we afstand moeten houden duurt het iets langer, maar fijn is dat ik de recepten thuis op mijn gemak heb kunnen schrijven en testen."

Ook in de studio wordt er iets meer tijd genomen. "Hierdoor hebben we meer broodrecepten kunnen maken", aldus de patissier. "Uit praktische redenen sloegen we dat voorheen vaker over, omdat het zo warm werd in de studio en het tijdrovende recepten zijn. Nu kunnen we rustig ademhalen en ook rustig de rijstijden in acht nemen."

In dit opzicht is Van Veen misschien wel trotser op de nieuwe reeks. "Ook de sfeer is, hoewel ik vijf jaar weg ben geweest, nog steeds heel fijn en familiair. Rudolph's Bakery wordt echt gemaakt uit liefde, en zeker niet uit geldingsdrang."

Rudolph's Bakery is vanaf 18 mei dagelijks om 15.00 uur te zien op 24Kitchen.