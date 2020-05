Paulien Cornelisse voelde tijdens de opnames van het tweede seizoen van het reisprogramma Tokidoki door de regisseur van het programma, Jelle Brandt Corstius, gepusht om op Japanners af te stappen. De schrijfster geeft de programmamaker achteraf gelijk in de regiekeuzes die haar een ongemakkelijk gevoel gaven, vertelt ze zondag in De Perstribune.

"Als ik dan eenmaal met die mensen aan het praten ben, dan merk ik dat zij het eigenlijk ook wel leuk vinden en ik ook", aldus Cornelisse over het televisieprogramma dat zondag de eerste aflevering van het tweede seizoen beleefde. "Maar je moet wel even over een drempel heen."

Cornelisse snapt dat Brandt Corstius "zijn werk doet als hij haar nog net niet fysiek naar mensen op straat toe duwt", maar voelde zich wel ongemakkelijk als ze van de programmamaker op Japanners moest afstappen. "Gek genoeg geef ik hem daar toch steeds weer gelijk in."

Volgens Cornelisse is het voor Japanners niet prettig als een buitenlander op ze afstapt, omdat ze zich onzeker voelen om Engels te spreken. "Vervolgens spreek ik ze in het Japans aan en dan ontstaat er al een soort ontspanning", beschrijft de schrijfster hoe het wederzijdse ongemak minder wordt.