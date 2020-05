Beau heeft vrijdagavond voor het eerst sinds de start van de RTL-talkshow op 4 mei meer kijkcijfers getrokken dan concurrent Op1, het praatprogramma op NPO1, zo blijkt zaterdag uit de cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het programma van presentator Beau van Erven Dorens noteerde vrijdagavond 974.000 kijkers, terwijl de concurrent van de publieke omroep genoegen moest nemen met 900.000 kijkers.

Beau bezette daarmee de achtste plaats in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's van vrijdag. Op1, vrijdagavond gepresenteerd door het BNNVARA-duo Hugo Lochtenberg en Sophie Hilbrand, staat tiende. Na het NOS Journaal van 20.00 uur (2,1 miljoen kijkers) keken de meeste mensen naar Bed en Breakfast: 1,5 miljoen kijkers.

De 974.000 kijkers van vrijdagavond leverden Beau geen kijkcijferrecord op. Het programma trok maandag met 1.037.000 kijkers vooralsnog het grootste publiek. Het was ook voor het eerst dat de talkshow meer dan een miljoen kijkers had.

Van Erven Dorens begon op 4 mei als talkshowhost nadat Eva Jinek in de vijf maanden daarvoor een dagelijkse talkshow presenteerde op RTL 4. Jinek maakte in januari dit jaar de overstap van de publieke naar de commerciële omroep.

Op1 is de opvolger van Jinek en Pauw bij de publieke omroep. De presentatie van het praatprogramma is in handen van vaste duo's van vijf omroepen, die elkaar dagelijks afwisselen. Sinds de uitbraak van het coronavirus wordt Op1 elke dag gemaakt.