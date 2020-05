De opnames van het populaire programma First Dates gaan ondanks de coronamaatregelen door. Een woordvoerder van BNNVARA bevestigt vrijdag aan NU.nl na berichtgeving door het AD dat het de bedoeling is dat het datingprogramma in juni weer wordt opgenomen.

Hierbij worden de regels van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in acht genomen.

In het programma, waarin kandidaten elkaar voor het eerst ontmoeten in een restaurant, zullen de deelnemers plaatsnemen aan een grotere tafel om de afstand te kunnen bewaren.

Ook het restaurant wordt ruimer van opzet. Daarnaast zullen maître Sergio en barman Victor afstand bewaren.

Over het moment waarop de twee kandidaten moeten vertellen of ze een vervolgdate zien zitten, wordt nog nagedacht. Normaliter zitten ze dan vlak naast elkaar, maar het is nog niet duidelijk of de kandidaten verder uit elkaar gaan zitten of dat er plexiglas tussen hen wordt geplaatst.

Het is de bedoeling dat de nieuwe afleveringen in september te zien zijn bij BNNVARA. Momenteel wordt het zesde seizoen van het datingprogramma uitgezonden.

