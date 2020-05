Beste Zangers - Songfestival op NPO1 trok donderdag volgens Stichting KijkOnderzoek 1.739.000 kijkers. De speciale Songfestival-editie van het zangprogramma, met deelnemers die een link met de liedjeswedstrijd hebben, belandde daarmee op de tweede plek in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.

De laatste aflevering van het twaalfde seizoen van Beste Zangers behaalde in oktober 1,4 miljoen kijkers. Ook toen was dat goed voor de tweede plek.

Het best bekeken televisieprogramma van donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur (ruim 2,3 miljoen kijkers). Het NOS Journaal van 18.00 uur maakte met ruim 1,4 miljoen kijkers de top drie compleet.

De documentaire De weg naar de winst wist 1.121.000 kijkers te behalen. Het AVROTROS-programma dat in de archieven van het Songfestival dook, was daarmee goed voor de vijfde plek in de lijst.