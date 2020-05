Presentator Jeroen Pauw is vanaf juli niet meer te zien in de dagelijkse talkshow Op1. Een woordvoerder van BNNVARA zegt tegen De Telegraaf dat Pauw op 28 juni zijn laatste uitzending presenteert.

Hoewel Pauw al op 28 juni stopt, loopt het programma in ieder geval door tot zondag 5 juli, bevestigt een woordvoerder van de NPO aan NU.nl. Wat er daarna met de talkshow gaat gebeuren is nog onduidelijk.

Het is dus nog niet zeker of Op1 na 5 juli nog steeds te zien is, of dat er toch een zomerstop van het programma wordt ingelast. De woordvoerder van BNNVARA sluit niet uit dat Pauw in het najaar alsnog terug zal keren bij het programma, mocht er sprake zijn van een tweede uitbraak van het coronavirus.

Pauw ging enkele maanden na het stoppen van zijn eigen talkshow op zondagavonden bij Op1 aan de slag. Het praatprogramma waarin het nieuws wordt besproken werd vanaf half maart elke avond van de week gemaakt, wegens de behoefte aan nieuws in tijden van de coronacrisis. Pauw neemt samen met Fidan Ekiz de zondagavonden voor zijn rekening.