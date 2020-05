Radio-dj Coen Swijnenberg was donderdag voor het eerst in lange tijd weer te horen in De Coen en Sander Show op Radio 538. Swijnenberg zegt blij te zijn weer voorzichtig te kunnen beginnen met werken.

Voor de terugkeer van Swijnenberg in de show werden er onder meer vlaggetjes in de radiostudio opgehangen. "Ik ben ontzettend blij dat ik hier weer zit, dat het weer kan," aldus Swijnenberg

De radio-dj vond het naar eigen zeggen toch spannend om weer in de show te horen te zijn. "Ik was toch wel een beetje zenuwachtig. Kan ik het nog wel?", aldus Swijnenberg.

Zijn vaste collega Sander Lantinga sprak in De Coen en Sander Show van 14 mei uit blij te zijn dat Swijnenberg weer terug is. Ook riep hij luisteraars op om de dj een hart onder de riem te steken.

In november vorig jaar kondigde Swijnenberg aan rust nodig te hebben. Uiteindelijk werd bekend dat hij een burn-out had. Voorlopig is hij alleen op donderdag in de show te horen.