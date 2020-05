De Geknipte Gast, het interviewprogramma dat Özcan Akyol sinds dit jaar voor BNNVARA maakt, krijgt een nieuw seizoen. De kappers mogen weer aan het werk, wat betekent dat de presentator de schaar ook weer ter hand mag nemen. Het coronavirus zal Akyol niet bewust ter sprake brengen, vertelt hij in gesprek met NU.nl.

In het seizoen dat momenteel wordt uitgezonden, neemt Akyol tegenover zijn gast plaats in een kappersstoel, omdat het ten tijde van de opnames vanwege het coronavirus nog verboden was contactberoepen uit te oefenen. Nu mag de presentator zijn gasten weer knippend en scherend interviewen.

Het onderwerp coronavirus zal niet bewust opgezocht worden, vertelt Akyol. "Het is een onvermijdelijk onderwerp, maar ik ga niet met iedereen over het virus praten. Bijna alle programma's gaan er al over - ik doe er zelf ook aan mee door in talkshows te zitten en columns te schrijven. Maar ik wil liever zaken ter sprake brengen die altijd al belangrijk waren."

Het plaatsnemen in een kappersstoel tegenover de gast leverde volgens Akyol andere gesprekken op dan wanneer de presentator hem of haar een knipbeurt zou geven. "De hele opzet en gesprekstechniek is anders", blikt Akyol terug. "Je kijkt de gasten recht in de ogen en de toon werd daardoor serieuzer, intiemer. Tijdens het knippen zit de gast toch minder in een comfortzone en daardoor kon hij of zij makkelijker uit een benauwde positie vluchten door een kwinkslag over het knippen te maken."

In de huidige reeks, waarvan nog twee afleveringen volgen, nam Özcan Akyol zelf plaats in de kappersstoel. (Foto: Nozem Films)

'Wil generalist zijn die alles kan'

Akyol mag als de opnames in juli beginnen dus weer gaan knippen. "Ik ga weer een cursus doen en blijf doortrainen, zodat ik hopelijk nog meer technieken kan gebruiken", vertelt de presentator. Het knippen gaat steeds meer vanzelf, wat hij fijn vindt. "Het was uitputtend om aan beide zaken 100 procent aandacht te geven, maar als ik het knipper beter beheers, kan ik misschien relaxter werken."

Ook op het gebied van televisie maken wil Akyol zich zeker nog ontwikkelen. "Ik wil altijd blijven groeien, eigenlijk wil ik alles leren en een generalist zijn. Sommige mensen beperken zich: ik ben goed hierin, dus dat doe ik. Ik wil mezelf constant ontdekken en mezelf verbazen, zoals met het knippen."

Het nieuwe seizoen van De Geknipte Gast is vanaf begin september te zien. De gasten worden later bekendgemaakt. Komende dinsdagen zijn Frits Spits en André van Duin te gast.