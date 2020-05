Netflix brengt op 27 mei een documentaire uit over de vorig jaar overleden multimiljonair Jeffrey Epstein. De reeks heet Jeffrey Epstein: Filthy Rich en bestaat voor een deel uit de verhalen van vermeende slachtoffers, blijkt uit de trailer die Netflix woensdag deelde.

De uit vier afleveringen bestaande documentaireserie is geregisseerd door Lisa Bryant. Joe Berlinger en James Patterson namen de productie op zich. Berlinger bracht vorig jaar nog de Netflix-documentaire Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes uit.

De documentaire bespreekt de mysterieuze dood van Epstein. De zakenman zou zich in zijn cel van het leven hebben beroofd. Ook richt de serie zich op het seksuele misbruik van minderjarigen waar hij voor vastzat. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de zaak tegen Epstein in 2008 die afliep met een schikking tussen hem en de aanklagers, waarna hij dertien maanden in thuisarrest zat. Hij werd geregistreerd als zedendelinquent.

Epstein werd in juli 2019 wederom gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen. In zijn woning in New York werden grote hoeveelheden naaktfoto's van minderjarige meisjes gevonden. Epstein werd later die maand met striemen om zijn nek in zijn cel aangetroffen. Omdat een zelfmoordpoging niet kon worden uitgesloten werd hij vervolgens extra in de gaten gehouden. Een maand later werd hij dood in zijn cel gevonden.