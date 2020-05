Joris Linssen is vanaf deze zomer weer op televisie te zien met zijn programma Hello Goodbye. De meeste afleveringen werden opgenomen voordat er niet meer gereisd kon worden door de coronamaatregelen, maar hij nam ook een aflevering op tijdens de coronacrisis. Bij talkshow M vertelde hij dinsdag dat dit "pijnlijke momenten" opleverde.

Die aflevering maakten Linssen en zijn cameraploeg opnames op een verlaten Schiphol, toen de repatriëringsvluchten vanuit Marokko landden. Hierbij legden ze vast hoe dierbaren weer met elkaar herenigd werden.

Het was voor Linssen gek om het programma in deze tijd te maken. "Je bent nu natuurlijk in thuisisolatie en op een gegeven moment gaat het leven gewoon weer verder. Je raakt eraan gewend. Maar dan kom je op Schiphol - een plek die je zo goed kent - en dan is het zo uitgestorven. Het was pijnlijk ook."

De 54-jarige presentator was benieuwd of het concept van Hello Goodbye nu zou werken. "Maar je ziet dat mensen er heel verschillend mee omgaan. De ene helft van de mensen omhelst elkaar gewoon, anderen houden zich juist heel strikt aan de protocollen."

Het was voor de presentator "onwerkelijk" om bij de herenigingen te zijn, omdat mensen elkaar zo ontzettend lang niet gezien hadden. "Die mensen zaten echt vast in Marokko."

Het nieuwe seizoen van Hello Goodbye is vanaf juli te zien op NPO1.