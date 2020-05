Fidan Ekiz is blij dat ze bij Op1 later mocht aanschuiven als talkshowpresentatrice. De publieke beoordeling van haar collega's vond ze namelijk op een vleeskeuring lijken, zegt ze in een interview met JAN.

"Ik heb erg meegeleefd met de Op1-collega's van het eerste uur; my God, zoals zij door reaguurders en recensenten werden beoordeeld", aldus Ekiz.

De presentatrice kwam pas in beeld toen de publieke omroep de behoefte voelde ook op zondagavond een aflevering van Op1 uit te zenden: "De aanleiding was niet leuk, er moest vanwege de coronacrisis ook op zondag een uitzending van Op1 komen. Maar dat ik aan Jeroen ben gekoppeld, is natuurlijk het mooiste wat me kon gebeuren. Het is doodeng, ik sterf van de zenuwen, maar ik zit naast de allerbeste interviewer op de Nederlandse televisie."

'Jeroen Pauw is bijna een alien'

Ekiz vindt haar directe collega niet alleen slim, integer en grappig, maar roemt hem ook voor wat hij achter de schermen allemaal doet: "Hij bemoeit zich met het draaiboek, hij stelt de beste vragen en weet iedereen op z'n gemak te stellen. Hij is bijna een alien, zo goed."

Hoelang haar copresentatie met Pauw zal doorgaan, weet Ekiz niet. Maar de functie is haar naar eigen zeggen op het lijf geschreven: "Dít is precies de reden waarom ik journalist ben geworden: mensen informeren in moeilijke, onvoorspelbare tijden."