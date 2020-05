Het twintigste seizoen van Het Familiediner is maandag volgens Stichting KijkOnderzoek van start gegaan met 1.225.000 kijkers. Het relatieprogramma van de EO op NPO1 belandde daarmee op de zesde plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's.

Het best bekeken televisieprogramma van maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.466.000 kijkers. Chateau Meiland (1.492.000) en het NOS Journaal van 18.00 uur (1.461.000) maken de top drie compleet.

De eerste aflevering van Man bijt hond XL trok maandag 811.000 televisiekijkers. Dat leverde het SBS6-programma over 'gewone mensen' de dertiende plek in de lijst op.

De talkshows lagen maandag qua televisiekijkers dicht bij elkaar. Op1 eindigde met 1.126.000 kijkers op plek acht, gevolgd door Beau (1.037.000) op plek negen en M (1.013.000) op plek tien.