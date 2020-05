De makers van de Netflix-documentaire Tiger King werken aan een project over de aanval van een tijger op de onlangs overleden illusionist Roy Horn, meldt The Hollywood Reporter maandag. Horn raakte door de aanval in 2003 zwaargewond. Een medewerker van het productieteam zou contact hebben gezocht met de redactie van het blad om een ex-medewerker van het illusionistenduo Siegfried & Roy te vinden.

Volgens The Hollywood Reporter heeft James Liu zich voorgesteld als lid van het productieteam van Tiger King, de documentaire over de voormalige eigenaar van een dierentuin Joe Exotic. De dierenarts en bioloog vroeg volgens het blad om de contactgegevens van tijgerverzorger Chris Lawrence, die tijdens de aanval met Horn op het podium stond.

Liu zou van Lawrence een reactie willen op een interview dat Horns partner en collega Siegfried Fischbacher heeft gegeven in het ochtendprogramma Good Morning America. Fischbacher zou zich daarin zich kritisch hebben uitgelaten over Lawrence.

The Hollywood Reporter geeft geen details over de inhoud of verschijningsdatum van het Tiger King-project. Netflix wil niet ingaan op vragen van het blad.