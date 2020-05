Na Haye van der Heyden stapt ook Ybeltje Berckmoes op bij de door Arnold Karskens opgerichte omroep Ongehoord Nederland (ON!).

Berckmoes, die secretaris en programmamaakster was, kreeg onlangs kritiek over het programma De Buitenplaats. Daarin hield ze via medium Robbert van den Broeke een 'interview' met de in 2002 vermoorde politicus Pim Fortuyn.

"De onderwerpen in De Buitenplaats kunnen ongewoon of onbestemd overkomen", schrijft ex-politica Berckmoes in een verklaring. "Helaas is voor spirituele en andersoortige ervaringen - nu en in de toekomst - geen ruimte bij omroep ON! Daarom gaat De Buitenplaats na een adempauze zelfstandig verder."

Volgens Karskens, medeoprichter van de omroep, vervalt met het vertrek van Berckmoes ook de claim wegens smaad en laster jegens journalist Harry Hol. Berckmoes had gedreigd met een deurwaarder, omdat Hol een satirisch filmpje over de omroep met citaten van Berckmoes online had geplaatst.

Verder treedt Joost Niemöller, medeoprichter van de omroep, terug als voorzitter van de raad van toezicht. Hij kon naar eigen zeggen niet leven met de schadeclaim tegen Hol. "Ik heb daarop besloten me uit mijn bestuurlijke en organisatorische taken terug te trekken. Wel blijf ik lid van ON! dat ik nog steeds een belangrijk initiatief vind en een warm hart toedraag. Ik hoop voor ON! journalistieke bijdragen te blijven leveren."

Van der Heyden vertrok begin december na commotie over een interview waarin hij zei dat ontkenners van de Holocaust een podium moeten krijgen.