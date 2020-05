Sander Lantinga, die zelf al vijftien jaar een radioduo vormt met Coen Swijnenberg, gaat voor een nieuw BNNVARA-programma in gesprek met andere bekende duo's. De presentator en dj zal in de vierdelige reeks aan de hand van deze gesprekken onderzoeken of hij ook met andere bekende Nederlanders een dergelijke chemie kan hebben.

"Is een duo zijn nu een vloek of een zegen?", vraagt Lantinga zich af. "Altijd rekening moeten houden met de ander kan lastig zijn."

"Maar het kan juist ook het beste resultaat opleveren. Door met andere bekende duo's hierover in gesprek te gaan hoop ik het mysterie te ontrafelen van wat een duo nu echt succesvol en legendarisch maakt."

Ook wil Lantinga antwoorden op de vragen "of hij het ook zonder Coen zou kunnen" en hoe andere koppels het duoschap ervaren.

Hiervoor spreekt hij onder meer met televisieduo Carlo Boszhard en Irene Moors en andere bekende muziek-, cabaret- en sportduo's, zoals Nick en Simon en de turnzussen Sanne en Lieke Wevers.

Sander en het Mysterie van de Legendarische Duo's is vanaf maandag 25 mei wekelijks om 20.55 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.