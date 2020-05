Jandino Asporaat heeft bijna 800.000 euro opgehaald met de actie Samen één koninkrijk. Hij zamelt geld in voor delen van het Nederlandse koninkrijk die hard zijn getroffen door de economische gevolgen van de coronacrisis. Tijdens de televisie-uitzending werd 672.000 euro opgehaald en een uur later was het bedrag opgelopen tot 769.000 euro. De actie loopt nog.

Asporaat, die op Curaçao is opgegroeid, wilde geld inzamelen voor de bewoners van Curaçao, Aruba en Sint-Maarten. Met de donaties worden voedselpakketten samengesteld en verdeeld onder de inwoners die hard geraakt worden door de gevolgen van de coronacrisis.

Tijdens de benefietshow Samen één koninkrijk, die 521.000 kijkers trok, ontving Asporaat onder anderen ex-voetballer Dirk Kuijt, zangeres Giovanca, staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) en presentator Jeroen Pauw.

Daarnaast waren er optredens van onder anderen Edsilia Rombley, Shirma Rouse, Tania Kross, Berget Lewis en Trijntje Oosterhuis.

Saxofoonles van Candy Dulfer

Er werd ook een veiling gehouden. Zo werden privésaxofoonlessen van Candy Dulfer en een lunch met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb geveild.

Olympisch atleet Churandy Martina stond zaterdag de hele dag bij de doneerdrive-thru waar mensen een donatie konden langsbrengen. Comedian Najib Amhali ging samen met Asporaats kinderen de deuren langs om koekjes te verkopen.

