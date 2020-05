Jan Kooijman brengt zaterdag de eerste aflevering van de achtdelige YouTube-serie 1,5 meter DANS uit, zo bevestigt de acteur, presentator en danser in gesprek met NU.nl. Kooijman onderzoekt in de serie hoe moeilijk het is om te dansen als je elkaar niet mag aanraken.

Balletdanseres Igone de Jong is te gast in de eerste aflevering, antwoord Kooijman op vragen van NU.nl.

Naast De Jong zijn ook onder anderen dansschoolhouder Lucia Marthas, Floris Bosveld (danser bij Sia en Backstreet Boys), Scapino-leider Ed Wubbe en Alida Dors, de artistiek leider van Theater Rotterdam, te gast in 1,5 meter DANS.

"Ik vind het belangrijk om tijdens de coronacrisis de gevolgen van de anderhalvemetersamenleving voor de danssector te belichten", aldus Kooijman in gesprek met NU.nl. "Als danser heb ik ervaren hoe belangrijk het is om elkaar aan te kunnen raken."

Kooijman: 'Denk na over series over andere onderdelen culturele sector'

Kooijman laat weten te spelen met de gedachte om volgens de leest van 1,5 meter DANS ook series te maken over de impact van de coronacrisis op andere onderdelen van de culturele sector, zoals theater, film en televisie. De acteur, presentator en danser wacht voor hij daarover een besluit neemt de reacties op 1,5 meter DANS af.

Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet de anderhalvemetermaatschappij afgekondigd. Uit een in mei gepubliceerd onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat Nederlanders dat in de praktijk lastig vinden.

De culturele sector heeft ook te maken met de anderhalvemetermaatschappij. Zo mogen theaters en concertzalen na de versoepeling van de coronamaatregelen per 1 juni weer open, maar met niet meer dan dertig personen in het pand.

De aankondiging van 1,5 meter DANS door Jan Kooijman. (Bron: Instagram/Jan Kooijman)

