Dominee of Koopman heeft donderdag met haar eerste uitzending 177.000 televisiekijkers getrokken volgens Stichting KijkOnderzoek. Daarmee belandde het door Patrick Lodiers gepresenteerde BNNVARA-programma over ontwikkelingssamenwerking, dat uitgezonden werd vanaf 22.20 uur, buiten de top 25 van best bekeken programma's.

Het best bekeken televisieprogramma van donderdag was het NOS Journaal van 20.00 uur, met 2.073.000 kijkers. Het NOS Journaal van 18.00 uur, met 1.253.000 televisiekijkers, en het Half Acht Nieuws van RTL 4 (1.160.000 kijkers) maken de top drie compleet.

Van de talkshows behaalde Op1 donderdag met 1.091.000 de meeste kijkers, goed voor de zesde plek in de lijst. Het NPO-praatprogramma liet daarmee zendergenoot M (788.000 kijkers, goed voor plek negen) en Beau op RTL 4 (plek 15, met 665.000 kijkers) achter zich.

De laatste aflevering van het tweede seizoen van Oogappels trok donderdag 1.085.000 televisiekijkers. Dit leverde de serie van BNNVARA over gezinnen met pubers de zevende plek op in de lijst met best bekeken televisieprogramma's.