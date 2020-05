Bill Clinton gaat als uitvoerend producent aan de slag met een nieuwe documentaireserie over Amerikaanse presidenten. De 73-jarige Clinton, die van 1993 tot 2001 president was, maakt de reeks voor de zender History.

Het nog titelloze project duikt in de geschiedenis van Amerikaanse presidenten en belicht ook de lastige en uitdagende kanten waarmee zij te maken hebben gehad. Volgens Deadline zal Clinton zelf ook in de reeks te zien zijn.

"Hij is enorm betrokken en creatief", zegt producent A+E Networks over Clinton. "Het is een zeer persoonlijk project voor hem."

Momenteel is Clinton ook bezig met de productie van de verfilming van The President is Missing, de roman die de ex-president samen met thrillerauteur James Patterson heeft geschreven.