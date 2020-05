Het tweede seizoen van de satirische talkshow Promenade is vanaf augustus te zien bij de NTR. Bedenker en presentator Diederik Ebbinge vertelt op NPO Radio 1 dat het "redelijk definitief" is dat de eerste aflevering op 2 augustus te zien is.

Ebbinge liet onlangs al weten dat hij het programma graag zou blijven maken in tijden van de coronacrisis. Op de vraag of en wanneer een tweede seizoen verschijnt antwoordt hij in eerste instantie geheimzinnig. "Wacht maar af, het kan nog komen", begint hij.

"Ik weet niet eens of ik dat mag zeggen, maar vanaf augustus. Het is redelijk definitief ja", bevestigt hij vervolgens. "We beginnen 2 augustus, midden in de zomervakantie. Voor het eerste seizoen mochten we midden in de kerstvakantie beginnen en nu midden in de zomer."

Ebbinge kan niet wachten om te beginnen aan de nieuwe afleveringen. "Onze handen jeuken." Hij legt uit voor het eerste seizoen veel naar andere talkshows te hebben gekeken ter inspiratie. "Daar word je op een gegeven moment hersendood van. Dat merk ik nu ook als ik ernaar kijk. Ik moet voor inspiratie daar weer naar kijken, maar het is bijna niet vol te houden."

In Promenade bespreekt Ebbinge de actualiteit op satirische wijze met Henry van Loon, Eva Crutzen en Ton Kas. Het eerste seizoen was van december 2019 tot februari 2020 te zien.