Monica Geuze heeft geen positief gevoel overgehouden aan Like Monica, de realitysoap over haar leven die te zien is op Videoland. In de podcast Effe Relativeren van Kaj Gorgels vertelt ze dat ze achteraf had gewild dat er op een rustiger moment in haar leven was gefilmd.

Geuze werd de afgelopen maanden gevolgd door een cameraploeg in tijden dat het in haar privéleven onrustig was. Geuze beëindigde haar relatie met Lars Veldwijk, de vader van haar dochter Zara-Lizzy, en begon een nieuwe relatie.

"Ik heb er geen spijt van (de realityserie, red.), maar ik heb er niet per se een heel positief gevoel aan overgehouden", vertelt Geuze. Ze zegt veel kritiek gekregen te hebben op de situatie met Veldwijk, maar is van mening dat geen enkele breuk waar kinderen bij betrokken zijn, vlekkeloos gaat.

"Het filmen van de serie begon net in een periode waarin de emoties hoog opliepen. Het was een heel kwetsbaar moment en dat is voor de mensen die de serie maken perfect, maar voor mezelf had ik achteraf liever gehad dat we een paar maanden later waren gaan filmen, toen alles rustiger werd."

"Dan was het een leuke, gezellige serie geworden over hoe goed het co-ouderschap gaat. Dat is leuker om te laten zien, maar zo is het niet altijd geweest", besluit Geuze.

Van Like Monica werden vier afleveringen gemaakt. De opnames werden vroegtijdig afgebroken wegens de maatregelen rondom het coronavirus.