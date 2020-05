De persconferentie waarin het kabinet de versoepeling van de coronamaatregelen uitlegde, heeft woensdag bijna zeven miljoen televisiekijkers getrokken volgens Stichting KijkOnderzoek. Die waren verdeeld over NPO1, RTL 4 en SBS6, waarbij die eerste zender veruit de meeste televisiekijkers trok.

5.043.000 televisiekijkers zagen de toelichting van premier Mark Rutte op de versoepeling van een aantal coronamaatregelen via de NPO. Dit leverde de extra nieuwsuitzending de eerste plek in de lijst met de best bekeken televisieprogramma's op, gevolgd door het NOS Journaal van 20.00 uur (2.950.000 kijkers) en de talkshow M, die eveneens bij NPO1 2.469.000 kijkers trok.

De extra nieuwsuitzending van RTL 4 over de versoepelde coronamaatregelen trok 1.418.000 televisiekijkers, goed voor plek zeven in de lijst. De registratie van de persconferentie door het kabinet bij SBS6 trok 534.000 kijkers en belandde op plek 24.

Op 31 maart trok de update van het kabinet over de coronamaatregelen 7,5 miljoen televisiekijkers. Rutte's toespraak van 16 maart over het coronavirus trok ongeveer 7 miljoen televisiekijkers.

De eerste aflevering van Ajouad en de Top 600 trok woensdag iets meer dan 200.000 televisiekijkers. Daarmee viel het programma waarin presentator en journalist Ajouad El Miloudi in gesprek gaat met criminele jongeren op de veelplegerslijst buiten de top 25 van woensdag.

Video De belangrijkste versoepelingen van coronamaatregelen

