Radio-dj Coen Swijnenberg zal vanaf volgende week weer te horen zijn in De Coen en Sander Show. Dat meldt Radio 538 woensdag. Swijnenberg werkte geruime tijd niet vanwege een burn-out.

In de radiostudio vertelde Swijnenberg woensdag dat hij zich al "een tijdje niet goed" voelde. "Maar ik dacht: dat hebben we allemaal wel eens. Ik slaap er een nachtje goed over, maak wat wandelingen op het strand, maar het gevoel ging eigenlijk niet weg," aldus Swijnenberg.

Swijnenberg zegt in De Coen en Sander Show van woensdag: "Ik kom meteen maar even goed nieuws brengen, vanaf volgende week donderdag ga ik weer De Coen en Sander Show doen. De 538-dj begint voorzichtig. Hij zal namelijk in het begin nog maar een dag in de week in De Coen & Sander Show te horen zijn.

Een half jaar geleden kondigde Swijnenberg aan rust nodig te hebben. Uiteindelijk werd bekend dat hij een burn-out had. Wanneer Swijnenberg weer vaker te horen is op de radio, weet hij nog niet. "Dit is een geintje wat heel lang duurt en je kan niet van het een op het andere moment zeggen: ik ben er weer," aldus de dj.