Beautyvlogger Nikkie de Jager, ook wel bekend als Nikkie Tutorials krijgt een eigen tv-programma bij AVROTROS. Dat meldt ze woensdag op Instagram.

De Jager roept via Instagram kinderen die houden van make-up en tussen de tien en vijftien jaar zijn, op om zich aan te melden.

Het is nog niet bekend wanneer het programma, dat de naam Make-up Cup heeft gekregen, wordt uitgezonden. Het is de eerste keer dat De Jager in een eigen tv-programma te zien is op de Nederlandse televisie.

De 27-jarige beautyvlogger is vooral bekend van haar Engelstalige video's op YouTube. Inmiddels heeft het YouTube-kanaal van De Jager al 13,3 miljoen abonnees.