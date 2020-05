Dries Roelvink gaat een aantal vervolgen op de documentaire Stil in de Stad maken. Daarin neemt hij de kijker mee door Amsterdam om de stemming onder lokale ondernemers tijdens de coronatijd te peilen.

"Ik ben nog aan het nadenken over de insteek, maar het zou best kunnen dat ik de ondernemers ga interviewen in een vervolgdocumentaire, waarin je ziet hoe zij zich voorbereiden op een versoepeling en hoe zij de eerste dagen weer draaien met klanten", vertelt Roelvink in gesprek met NU.nl.

De documentaire Stil in de Stad is een aantal weken geleden geschoten en volgens Roelvink zou de sfeer in Amsterdam nu anders zijn. "We voelen allemaal aan dat er iets van een versoepeling komt."

Sinds de uitbraak van het coronavirus wandelt Roelvink om de dag twee uur door Amsterdam. "Tijdens een van mijn wandelingen zag ik in een uitgestorven Kalverstraat winkeliers voor hun deuren zitten. Ze zien mij aankomen en zeggen dan: 'Hé Dries, wat brengt jou hier?' Zo kwamen er heel wat verhalen."

Eenmaal thuis besefte Roelvink dat hij tijdens deze wandelingen graag een camera bij zich had gehad. "Ik maakte wat afspraken en ben vervolgens drie dagen op pad geweest met twee cameramensen."

Roelvink interviewde onder anderen een ondernemer die een slagerij in het stadsdeel Zuid heeft en de eigenaar van een Aziatisch restaurant in het centrum van de stad. "Wat mij raakte was dat de restauranteigenaar nog geen werknemers had ontslagen. In de Aziatische cultuur vallen ze met z'n allen om, of komen ze erdoorheen."

Stil in de Stad is de eerste documentaire van Roelvink en is donderdagavond 7 mei om 21.30 te zien op RTL Z.