Maxime Meiland ziet het op dit moment niet zitten om het onderwerp te worden van haar eigen realityserie. In Veronica Magazine zegt ze dat een show over haar alleen minder interessant zou zijn.

Op de vraag of ze naast haar rol in Chateau Meiland, de realityserie over haar familie die in Frankrijk van een kasteel een bed and breakfast maakt, een eigen programma zou willen, antwoordt ze met twijfel.

"Dat weet ik nog niet zo goed. In ieder geval niet mijn eigen realityshow denk ik. Ik denk juist dat de kracht van Chateau Meiland zit in de chemie tussen ons als gezin. Ik ben in mijn eentje denk ik veel minder interessant", aldus de 24-jarige Meiland. Wel zegt ze open te staan voor "van alles".

Meiland kijkt ernaar uit om later dit jaar terug te keren naar Nederland, waar ze met haar familie op een boerderij in Hengelo in Gelderland gaat wonen. "Het is fijn dat we hier nog even zijn, maar het is ook prima om weer te gaan. Dit hele Frankrijkplan is gewoon enorm uit de hand gelopen", zegt ze over het succes van zowel de bed and breakfast als het televisieprogramma.

"De drukte was enorm. Er zijn altijd andere mensen in huis, ondertussen zijn we ook nog aan het verbouwen. Ik moet voor mijn gevoel altijd paraat staan. En dan heb ik ook nog in mijn eentje de zorg over Claire (Meilands dochter, red.). Het is gewoon te veel, ik heb echt behoefte aan rust straks. Een beetje normaler leven."

Chateau Meiland is op maandag om 20.30 uur te zien op SBS6.