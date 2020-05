Selena Gomez gaat haar eigen kookshow produceren en presenteren voor HBO Max, de nieuwe streamingdienst van HBO. Deadline meldt dat het programma vanaf de zomer te zien moet zijn.

In de tien afleveringen tellende show gaat Gomez in de leer bij verschillende masterchefs. De zangeres en actrice krijgt op afstand les van hen vanuit haar eigen keuken. Met hun hulp maakt ze elke aflevering een nieuw gerecht uit verschillende culturen.

Naast de specifieke gerechten krijgt Gomez ook algemene tips van de professionele chefs. Ook is er aandacht voor goede doelen die zijn gericht op voedselvoorziening.

In een persbericht laat Gomez weten dat ze altijd al heeft gezegd dat ze chef had willen worden als haar carrière als zangeres en actrice niet van de grond was gekomen. "Ik heb daar natuurlijk niet de juiste opleiding voor, maar zoals zovelen ben ik flink aan het experimenteren geslagen in de keuken nu ik veel tijd thuis doorbreng."